Cemiyet hayatının gözde ismi Derin Mermerci, incecik fiziğine rağmen kabarık iştahıyla şaşırttı. Eşi Cem Aydın'dan olan ikizlerinin 2015'teki doğumundan kısa süre sonra hızla kilo kaybeden Mermerci, bir deri bir kemik kalmıştı. Sosyetik güzel öylesine zayıflamıştı ki hakkında anoreksiya hastalığına yakalandığı iddiaları bile çıkmıştı. Bu iddiaları yalanlayan Mermerci, önceki gün ağızları açıkta bıraktı. Bursa'ya giden Mermerci, soluğu kebapçıda aldı. 37 yaşındaki sosyetik güzel, söylediği bir buçuk porsiyon İskender'i dakikalar içinde bitirdi. Mermerci, garsonları bile hayretler içinde bıraktı. Kebapları silip süpüren işkadını, garsonlarla pozunu "Bir buçuk porsiyon İskender'i öyle bir gömdüm ki şoktan grup foto istediler" notuyla paylaştı.
GARSONLAR BİLE ŞAŞIRDI!
Mermerci, Bursa'daki restoran çalışanlarıyla böyle poz verdi.
GARSONLAR BİLE ŞAŞIRDI!
Mermerci, Bursa'daki restoran çalışanlarıyla böyle poz verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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