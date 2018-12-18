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  • 18.12.2018
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sözünün eri çıktı! Özge Ulusoy, ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz yıl ki bir söyleşide ‘Fakirle birlikte olmam’ iması yapan , sözünün arkasında durdu. Ulusoy, iddiaya göre şimdi de işadamı ile aşk yaşıyor...



Magazin kulisleri bu dedikoduyla çalkalanıyor... Geçtiğimiz gün Barcelona'daki paylaşımlarıyla kalbinin boş olmadığını ima eden Özge Ulusoy'un yeni aşkı, iddiaya göre yine iş dünyasından bir isim… 4 yıldır aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile geçen yıl ayrılan güzel model, ailesi İsveç Kraliyeti'nden olan İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile de 3 aylık ilişkisini Ekim'de bitirmişti. Geçtiğimiz yılki bir söyleşide "Fakirle birlikte olmam" iması yapan 36 yaşındaki model, son ilişkisiyle sözünün eri olduğunu kanıtladı.
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