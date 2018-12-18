Magazin kulisleri bu dedikoduyla çalkalanıyor... Geçtiğimiz gün Barcelona'daki paylaşımlarıyla kalbinin boş olmadığını ima eden Özge Ulusoy'un yeni aşkı, iddiaya göre yine iş dünyasından bir isim… 4 yıldır aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile geçen yıl ayrılan güzel model, ailesi İsveç Kraliyeti'nden olan İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile de 3 aylık ilişkisini Ekim'de bitirmişti. Geçtiğimiz yılki bir söyleşide "Fakirle birlikte olmam" iması yapan 36 yaşındaki model, son ilişkisiyle sözünün eri olduğunu kanıtladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.