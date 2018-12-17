İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ABD'li gelini Meghan Markle, kriz çıkardı. Eltisi Kate Middleton ile anlaşamadı. Kraliçe Elizabeth'in "Düzgün giyin" ikazlarına uymadı. Markle bu kez, 20 yılı aşkındır süren yılbaşı geleneğini de rafa kaldırdı. Sussex Dükü Harry, yılbaşı öncesi geleneksel olarak her yıl ava çıkardı. Ancak bebek bekleyen eşi Markle, hayvanlara zarar verilmesini önlemek için Harry'nin ava çıkmasını yasakladı. Böylece Markle, 20 yıllık Kraliyet ailesi geleneğini çöpe attı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.