Geçtiğimiz günlerde barışan eski eşler Demet Akalın ile Okan Kurt'un keyfi yerinde… Yeniden aynı evde yaşamaya başlayan ikiliden Akalın, önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Okan Kurt, popçunun konser verdiği saatlerde de evde minik kızları Hira'ya baktı. İkilinin iş bölümünü Hira'nın babasıyla paylaşımı ortaya çıkardı.
Akalın, konserde hayranlarını coştururken Kurt da kızıyla böyle oyun oynadı.
Akalın, konserde hayranlarını coştururken Kurt da kızıyla böyle oyun oynadı.
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