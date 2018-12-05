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  • 05.12.2018
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Ayrılık silsilesi
Genç şarkıcı Burcu Sapmaz, 'Ayrılık Silsilesi' adlı single'ını Avrupa Müzik'ten çıkardı. Brooklyn Melodies Music Center'da şan-solfej dersleri gören Sapmaz, şarkısına Riva'da klip çekti. Müzik kariyeri için yurt dışında eğitim gören şarkıcı, "Şimdi söz, dinleyenlerde. Umarım beğenirler" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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