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  • 04.12.2018
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'in vale isyanı büyüyor

’in kızı ’in bir ’de 30 dakika soğukta aracını beklemesi, da trend topic oldu. Valelerin cezalandırılmasını isteyenler mesaj yağdırdı.

İsyan büyüyor
Galatasaray Teknik direktör 'in küçük kızı Bahçekapılı'nın cumartesi günü keyfi uzun sürmedi. Nisan'da kızı Naz'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Buse Hanım, 2 yaşındaki kızı Nil ve eşi ile Akmerkez'e gitti. Akmerkez'deki vale, 1 saat için 30 TL ücret aldı. Ancak çıkışta tam 30 dakika soğukta aracını bekleyen Bahçekapılı ailesi isyan etti. Bu olay dün de da geniş yankı buldu:

Buse Terim ve ailesi bu kez haklı. Babası futbol dünyası için sıkıntı ama valenin yaptığının cezası olmalı.
Terim'in kızı olmayan kaç kişi mağdur oluyor kimsenin haberi yok.
Vale kendini bir siyasi parti lideri gibi görüyor. Kimsin sen kardeşim.
Sokaktaki değnekçiler, bugün vale oldu. Kültürleri de yok örf ve adetleri de.
Değerli aracını emanet ediyorsun ya vurup getiriyor ya da saatlerde bekletiyor.
Devlet bu konuya da el atmalı.
Vale birçok yerde terör estiriyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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