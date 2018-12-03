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  • 03.12.2018
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Bahçekapılı'nın vale isyanı!

Önceki gün ailesiyle Akmerkez’e giden Bahçekapılı, çıkışta valenin aracını getirmesini dondurucu soğukta 30 dakika bekledi. 2 yaşındaki kızının soğukta bekletilmesine sinirlenen Terim, duruma sosyal medyada isyan etti.



Teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın önceki gün keyifli başlayan gezintisi kötü bitti. Nisan'da kızı Naz'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Buse Hanım, 2 yaşındaki kızı Nil ve eşi Volkan Bahçekapılı ile Akmerkez'e gitti. Lüks araçlarını valeye bırakan çift, bir saatlik ücret için 30 TL ödedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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