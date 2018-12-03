Teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın önceki gün keyifli başlayan gezintisi kötü bitti. Nisan'da kızı Naz'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Buse Hanım, 2 yaşındaki kızı Nil ve eşi Volkan Bahçekapılı ile Akmerkez'e gitti. Lüks araçlarını valeye bırakan çift, bir saatlik ücret için 30 TL ödedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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