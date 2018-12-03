Yavru vatanda düet gecesi

Kuzey Kıbrıs'ta Merit Royal Hotel içinde misafirlerini ağırlayan Maxim Royal, Gökçe Kırgız ve Ege'nin müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı. Gece, bir klasik haline gelen fasıllar, şovmen Ediz'in esprileri ve dansöz gösterileriyle başladı. Sonra da Kırgız ve Ege düetleriyle geceyi sonlandırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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