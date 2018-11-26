Hande Erçel'e 25. yaş gününde Kuveyt'teki hayranlarından çok özel hediye... Ünlü oyuncunun adına Orta Doğu'daki sevenleri, Afrika'daki çocuklar için bağış yaptı. Hande Erçel'in Kuveytli fanları, ülkelerinde faaliyet gösteren derneğe para bağışlayıp Afrika'da açlıkla mücadele eden çocuklara yardım eli uzattı. Sevenleri hem Afrika'daki minikleri hem de Erçel'i sevindirdi. Aylardır hastanede yatan annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren güzel oyuncunun yüzü, hayranlarından gelen bu anlamlı hediyeyle güldü. Kuveytli hayranlarının yaptığı yardımı öğrenen Hande Erçel, duygusal anlar yaşadı. Bu özel hediyeyle gurur ve sevinci bir arada yaşayan Erçel, Instagram'dan da Kuveytli hayranlarına teşekkür etti.
SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA
Hasta annesinin başından ayrılmayan oyuncuya hayranlarının hediyesi moral verdi.
SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA
Hasta annesinin başından ayrılmayan oyuncuya hayranlarının hediyesi moral verdi.
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