Sil süpür diva

Türkiye'nin en iştahlı isimlerinden Bülent Ersoy, önceki akşam da kural bozmadı. Arnavutköy'deki Eftelya Balıkçısı'na giden Diva, masayı donattı. Mezelerle ziyafetine başlayan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 kilo yani 6 adet lüferi de de midesine indirip rekorlarına bir yenisini ekledi.
ERSOY'UN YEME REKORLARI
İki buçuk kilo et
Beş kilo lagos balığı ve beş kilo karides
17 adet dilli kaşarlı tost
İşkembe çorbası, lahmacun, pazı sarması dolma, bir porsiyon tavuk şiş ve 1 adet sütlaç
12 adet ıslak hamburger
Bir kilo kıymayla yapılan 10 kişilik mantı
DOĞAN SAVAŞ
ERSOY'UN YEME REKORLARI
İki buçuk kilo et
Beş kilo lagos balığı ve beş kilo karides
17 adet dilli kaşarlı tost
İşkembe çorbası, lahmacun, pazı sarması dolma, bir porsiyon tavuk şiş ve 1 adet sütlaç
12 adet ıslak hamburger
Bir kilo kıymayla yapılan 10 kişilik mantı
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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