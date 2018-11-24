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  • 24.11.2018
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Sil süpür diva

Kabarık iştahıyla sık sık gündem olan , önceki akşam Arnavutköy’de gittiği bir balıkçıda da tam 2 kilo lüferle karnını doyurdu

Sil süpür diva
Türkiye'nin en iştahlı isimlerinden Bülent Ersoy, önceki akşam da kural bozmadı. Arnavutköy'deki Eftelya Balıkçısı'na giden Diva, masayı donattı. Mezelerle ziyafetine başlayan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 kilo yani 6 adet lüferi de de midesine indirip rekorlarına bir yenisini ekledi.



ERSOY'UN YEME REKORLARI

İki buçuk kilo et
Beş kilo lagos balığı ve beş kilo karides
17 adet dilli kaşarlı tost
İşkembe çorbası, lahmacun, pazı sarması dolma, bir porsiyon tavuk şiş ve 1 adet sütlaç
12 adet ıslak hamburger
Bir kilo kıymayla yapılan 10 kişilik mantı


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