Sil süpür diva

en iştahlı isimlerindenönceki akşam da kural bozmadı.Eftelya Balıkçısı'na giden Diva, masayı donattı. Mezelerle ziyafetine başlayan ünlü sanatçı,de midesine indiripekledi.İki buçuk kilo etBeş kilo lagos balığı ve beş kilo karides17 adet dilli kaşarlı tostİşkembe çorbası, lahmacun, pazı sarması dolma, bir porsiyon tavuk şiş ve 1 adet sütlaç12 adet ıslak hamburgerBir kilo kıymayla yapılan 10 kişilik mantı