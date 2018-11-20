Seneye vizyonda

Ayla ve Müslüm filmleriyle gişede rekor kıran yapımcı Mustafa Uslu'dan yeni proje... Ünlü yapımcı dün sosyal medya hesabından Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun da hayatını beyaz perdeye taşıyacağını duyurdu. Filmin 18 Kasım 2019'da vizyona gireceğini açıkladı.
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