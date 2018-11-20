Seneye vizyonda

ve Müslüm filmleriyle gişede rekor kıran yapımcı Mustafa Uslu'dan yeni proje... Ünlü yapımcı dün sosyal medya hesabından Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci'nun da hayatını beyaz perdeye taşıyacağını duyurdu. Filmin'da vizyona gireceğini açıkladı.