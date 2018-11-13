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  • 13.11.2018
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Efsaneler yetim kaldı | hayatını kaybetti

Efsaneler yetim kaldı
ABD'nin dünyaca ünlü çizgi roman yazarı Stan Lee, 95 yaşında hayatını kaybetti. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk, Iron Man ve Marvel gibi karakterlerinin yaratıcısı olan Lee, uzun süredir zatürre başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. 'nin "ilham perisi" olarak tanınan eşi Joan Lee de, geçen yıl 95 yaşında yaşamını yitirmişti.


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