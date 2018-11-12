Marvelın babası Stan Lee hayatını kaybetti | Stan Lee kimdir?

Marvel'ın babası Stan Lee hayatını kaybetti | Stan Lee kimdir?
Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee hayatını kaybetti. Stan Lee kimdir?
STAN LEE KİMDİR?
Doğum adı Stanley Martin Lieber'dir. Stan Lee 28 Aralık 1922 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya geldi. DeWitt Clinton Lisesi'nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında ofisboyluk ve gazete dağıtıcılığı yaptı. 1939 yılında liseden mezun olarak iş hayatına atıldı. Amcası Robbie Solomon'un yardımıyla ileride Marvel Comics'in temelini oluşturacak olan ve Martin Goodman editörlüğünde çalışan Timely Comics'in pulp eserler çıkartan bölümüne girdi.
Buradaki ilk yıllarında ofisteki ufak işleri yürüttü. Daha sonra 1941 yılında Kaptan Amerika çizgiromanı ile okurların karşısına çıktı. İleriki yıllarda efsane haline gelecek olan çizgiromanın 3. sayısında kendisine yer edinen Stanley Martim Lieber, ön adını ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya başladı.