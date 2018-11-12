Marvelın babası Stan Lee hayatını kaybetti | Stan Lee kimdir?

STAN LEE KİMDİR?

Doğum adı Stanley Martin Lieber'dir. Stan Lee 28 Aralık 1922 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya geldi. DeWitt Clinton Lisesi'nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında ofisboyluk ve gazete dağıtıcılığı yaptı. 1939 yılında liseden mezun olarak iş hayatına atıldı. Amcası Robbie Solomon'un yardımıyla ileride Marvel Comics'in temelini oluşturacak olan ve Martin Goodman editörlüğünde çalışan Timely Comics'in pulp eserler çıkartan bölümüne girdi.

