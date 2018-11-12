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Yüzü güldü

2013’te boşanan , aşk hayatındaki sessizliğine nokta koydu. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Cihangir’de yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Yüzü güldü
Prof. Dr. Murat Öncel'le 2013'te olaylı bir şekilde boşanan Şahnaz Çakıralp, aşk hayatındaki suskunluğunu bozdu. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Cemiyet Cihangir adlı restoranda yeni sevgilisiyle görüntülendi. Önce yüzünü gizleyen , daha sonra ise aşkıyla poz verdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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