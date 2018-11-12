Yüzü güldü

Prof. Dr. Murat Öncel'le 2013'te olaylı bir şekilde boşanan Şahnaz Çakıralp, aşk hayatındaki suskunluğunu bozdu. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Cemiyet Cihangir adlı restoranda yeni sevgilisiyle görüntülendi. Önce yüzünü gizleyen Şahnaz Çakıralp, daha sonra ise aşkıyla poz verdi.
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