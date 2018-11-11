Sunuculuktan şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, önceki akşam Nişantaşı'ndaki Alancha adlı mekanda sahne aldı. Samyeli'yi gecede 7 aydır aşk yaşadığı Cem Yılmaz da yalnız bırakmadı. Ünlü komedyen aşkının konserini yakın dostu Ozan Güven'le en önden ilgiyle izledi.
EĞLENCE ZİRVE YAPTI
Aşkının şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Yılmaz, daha sonra hızını alamayıp kendini Güven'le birlikte sahneye attı. Ünlü komedyen, bateriye geçerken Güven de mikrofonu eline aldı.
Ozan Güven, Defne Samyeli ile MFÖ'nün 'Ele Güne Karşı' şarkısına düet yaptı. Yılmaz da ikiliye bateri çalarak eşlik etti. Cem Yılmaz'la Samyeli'nin performansı büyük alkış aldı. Hem eğlenip hem de eğlendiren üçlü, konser sonunda mekanı otoparktan terk etti.
NEŞESİ KAÇTI
Yılmaz, aşkıyla Levent'teki evine gitti. İkiliye Ozan Güven'le sarışın bir güzel de eşlik etti. Gece boyunca mekanda eğlenceli anlar yaşayan komedyenin keyfi objektifleri görünce kaçtı. Konser sırasında aşkının arkasında bateri çalarken etrafa gülücükler saçan Yılmaz, gazetecileri ise "Burası kulüp değil, evim" diyerek azarladı.
VOKALDE OZAN GÜVEN
Ozan Güven, bir ara hızını alamayıp sahneye fırladı. Ünlü oyuncu, Samyeli ile 'Ele Güne Karşı' şarkısına yaptığı düetle misafirlerden büyük alkış aldı.
DOĞAN SAVAŞ
EĞLENCE ZİRVE YAPTI
Aşkının şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Yılmaz, daha sonra hızını alamayıp kendini Güven'le birlikte sahneye attı. Ünlü komedyen, bateriye geçerken Güven de mikrofonu eline aldı.
Ozan Güven, Defne Samyeli ile MFÖ'nün 'Ele Güne Karşı' şarkısına düet yaptı. Yılmaz da ikiliye bateri çalarak eşlik etti. Cem Yılmaz'la Samyeli'nin performansı büyük alkış aldı. Hem eğlenip hem de eğlendiren üçlü, konser sonunda mekanı otoparktan terk etti.
NEŞESİ KAÇTI
Yılmaz, aşkıyla Levent'teki evine gitti. İkiliye Ozan Güven'le sarışın bir güzel de eşlik etti. Gece boyunca mekanda eğlenceli anlar yaşayan komedyenin keyfi objektifleri görünce kaçtı. Konser sırasında aşkının arkasında bateri çalarken etrafa gülücükler saçan Yılmaz, gazetecileri ise "Burası kulüp değil, evim" diyerek azarladı.
VOKALDE OZAN GÜVEN
Ozan Güven, bir ara hızını alamayıp sahneye fırladı. Ünlü oyuncu, Samyeli ile 'Ele Güne Karşı' şarkısına yaptığı düetle misafirlerden büyük alkış aldı.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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