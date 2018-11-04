Deniz köpürdü

Eski model Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde Şişli'deki Klein adlı mekana gitti. Bir adam, eğlenmekte olan Akkaya'nın ceketini yere fırlattı. Sunucu, kendisinden özür dileyen mekan çalışanlarının olayı herkese dalga geçer gibi anlattığını duyunca da önceki gün Instagram'da "Size kadına verdiğiniz saygıdan dolayı alkış tutuyorum" diye öfke kustu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.