Nusret, bu kez et değil tavuk pişirdi

Nusret Gökçe, Amerikalı hip hop şarkıcısını 'Tavukları Pişirmişem' şarkısıyla oynattı. Dünyaca ünlü kasap Nusret, önceki gün New York'taki restoranında hip hop şarkıcısı French Montana'yı ağırladı. Misafirini 'Tavukları Pişirmişem' şarkısıyla dans etti. Montana'nın oryantal figürleri, görünleri kırıp geçirdi. Bu renkli anları Instagram hesabında paylaşan Nusret'in videosu, dün itibariyle iki milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Nusret, daha sonra misafirlerine masada et şovu yaptı. Montana ve arkadaşları ise yemeklere hayranlığını da sosyal medyadan dile getirdi.
Nusret ve Montana'nın figürleri kırdı geçirdi.
Nusret ve Montana'nın figürleri kırdı geçirdi.
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