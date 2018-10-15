Nusret, bu kez et değil tavuk pişirdi

Amerikalı hip hopşarkıcısını '' şarkısıylaoynattı. Dünyaca ünlükasap Nusret, öncekigün'takirestoranında hip hopşarkıcısı'yı ağırladı.Misafirinişarkısıyladans etti. Montana'nınoryantal figürleri,görünleri kırıp geçirdi.Bu renkli anlarıInstagram hesabındapaylaşan Nusret'invideosu, dün itibariyleaşkınkişi tarafından izlendi.Nusret, daha sonramisafirlerine masadaet şovu yaptı. Montanave arkadaşları iseyemeklere hayranlığınıda sosyal medyadandile getirdi.Nusret ve Montana'nın figürleri kırdı geçirdi.