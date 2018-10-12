ilearasında10 Ekim sabaha karşıisimli mekandabaşlayan kavga, farklıbir boyuta geldi. Turantarafından barda tacizeuğradığını iddia edenüzerinedün sabahinceleme başlattı. Buarada dün ortaya çıkanpolis tutanakları vekamera görüntüleriise olayın bir barkavgasından çok dahabüyük olduğunu açığaçıkardı.