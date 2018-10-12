Futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay arasında 10 Ekim sabaha karşı Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' isimli mekanda başlayan kavga, farklı bir boyuta geldi. Turan tarafından barda tacize uğradığını iddia eden popçunun eşi Özlem Ada Şahin'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah inceleme başlattı. Bu arada dün ortaya çıkan polis tutanakları ve kamera görüntüleri ise olayın bir bar kavgasından çok daha büyük olduğunu açığa çıkardı.
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