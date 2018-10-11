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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:32
  • Gazete

Harun gergini!

Harun gergini!
Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deydi. 31 yaşındaki oyuncu, kendisinden 22 yaş büyük işadamı Harun Tan'ın geçtiğimiz günlerde 'da fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması hatırlatılınca gerildi.




Halil ÇİLİNGİR

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