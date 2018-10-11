Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deydi. 31 yaşındaki oyuncu, kendisinden 22 yaş büyük işadamı Harun Tan'ın geçtiğimiz günlerde Instagram'da fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması hatırlatılınca gerildi. Halil ÇİLİNGİR Sosyetik çapkına Merve engeli Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan Merve Boluğur'u takibe aldı
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