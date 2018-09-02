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’ta doğdu

’ta bir Türk’ olarak ün kazanan , ’dan yeni teklifler aldı. Tezel, “Çok seçici davranmayı seviyorum” dedi

Spartacus’ta doğdu
Bir döneme damga vuran dizisinde yer alan Türk oyuncu , 'un aranan isimlerinden biri oldu. Türklüğüyle her zaman gurur duyduğunu söyleyen Tezel, "Aklımın ucundan bile geçmedi adımı soyadımı değiştirmek. Neden değiştireyim ki? Türk olmamla daima gurur duydum. Artı, Türk tarafım çok fazla. Beni yakından tanıyanlar misafirperverliğimi hep söyler. Bu da genlerimde olan bir durum. Fırsat buldukça 'ye gitmek istiyorum. Yaklaşık 7 yıl önce 'da yaklaşık 3 ay kaldım, 'da da çok özel günler geçirdim" dedi.

Aldığı birçok teklife rağmen seçici davranmayı tercih eden Tezel'in çok başarılı bir oyuncu olduğu yönünde çok önemli yorumlar oldu. 'de Türk annebabanın çocuğu olarak dünyaya gelen Tezel, sakin bir hayatı sevdiğini Hollywood'un ise çok canlı olduğuna dikkat çekti.

İKİ TEKLİF GELDİ
Ayşe Tezel'in, Türkiye'den de 2 kez dizi teklifi aldığı iddia edildi. Ancak Tezel'in iş yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de uzun süre kalamayacağı ve bu nedenle teklifleri kabul etmediği belirtildi.
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