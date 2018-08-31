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Mert Alaş paylaştı: Dün gece!

31 Ağustos 2018 Cuma, 20:17:08 Güncelleme: 20:25:16
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Mert Alaş paylaştı: Dün gece!

Yurt dışında imza attığı işlerle adını dünya çapında duyurmayı başaran Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanıyor.

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Mert Alaş paylaştı: Dün gece!

Renkli hayatından kareleri instagram'da yayınlayan Türk fotoğrafçı, ünlü isimler yaptığı çekimlerden en özel fotoğrafları da paylaşmaktan geri durmuyor.

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Mert Alaş paylaştı: Dün gece!

Mert Alaş, bu defa 37 yaşındaki model Mariacarla Boscono'nun ilginç bir pozuna yer verdi.

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Mert Alaş paylaştı: Dün gece!

Roma doğumlu Mariacarla Boscono, katıldığı bir partide çekildiği anlaşılan karede, dizlerinin üzerinde dururken görülüyor.

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Mert Alaş paylaştı: Dün gece!

Mert Alaş, takipçilerinin beğenisine sunduğu ilginç poza, "Dün gece" notunu yazdı.

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