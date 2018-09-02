Aşkı Buğra Toplusoy uğruna ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, sonunda muradına eriyor. 5 yıldır birlikte olduğu işadamıyla ilişkisi Toplusoy Ailesi'nden veto yiyen oyuncu, zor günler geçirmişti. Baba Turgut Toplusoy'un yumuşamasıyla rahatlayan, düğün hazırlıklara başladı. Çift, 14 Ekim'de Miami Palm Beach'teki evlerinin bahçesinde sade bir nikah yapacak. İkilinin düğünü ise 2019 yazında İstanbul'da.
Miami’de nikah İstanbul’da düğün
Etiketler: Ceyda Ateş , Buğra Toplusoy , İstanbul
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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