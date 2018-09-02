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Miami’de nikah ’da düğün

Miami’de nikah İstanbul’da düğün
Aşkı Buğra Toplusoy uğruna ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, sonunda muradına eriyor. 5 yıldır birlikte olduğu işadamıyla ilişkisi Toplusoy Ailesi'nden veto yiyen oyuncu, zor günler geçirmişti. Baba Turgut Toplusoy'un yumuşamasıyla rahatlayan, düğün hazırlıklara başladı. Çift, 14 Ekim'de Miami Palm Beach'teki evlerinin bahçesinde sade bir nikah yapacak. İkilinin düğünü ise 2019 yazında 'da.


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