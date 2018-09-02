Kıvanç hatırası

Ünlülerle fotoğraflarını hayranları gibi paylaşan Ezgi Mola, önceki gün de 'Organize İşler 2' filmindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile poz verdi. Mola bu kareye "Melek kalpli Kıvanç Bey'le bir anımız oldu" notu düştü.