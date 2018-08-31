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Kardeş nispeti

Kavgalı Açıkgöz kardeşler, yine birbirlerini taşladı. Geçtiğimiz gün tek başına güçlü bir kadın olduğunu ima eden ’ye kardeşleri ve Hülya da ‘ daha çok parlarız’ diyerek nispet yaptı

Kardeş nispeti
Popçu Hadise ile kardeşleri, birbirlerine gönderme yapmaya devam ediyor. Para yüzünden kardeşleriyle arasının açıldığı iddia edilen Hadise, geçtiğimiz günlerde instagram'da "Ben tek başına ayakta duran güçlü bir kadınım" cümlesiyle ikiliye taşını atmıştı.

Açıkgöz Kardeşler'den yanıt gecikmedi. Önceki gün de Hülya Açıkgöz, kardeşi Derya ile pozunu paylaşıp altına "Biz her zaman birlikte daha çok parlarız" diye yazdı. İkilinin bu hamlesi ise "Hadise'ye kardeş nispeti" dedirtti.

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