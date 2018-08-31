Kardeş nispeti

ile kardeşleri, birbirlerine gönderme yapmaya devam ediyor. Para yüzünden kardeşleriyle arasının açıldığı iddia edilengeçtiğimiz günlerde instagram'dacümlesiyle ikiliye taşını atmıştı.Kardeşler'den yanıt gecikmedi. Önceki gün deile pozunu paylaşıp altınadiye yazdı. İkilinin bu hamlesi isededirtti.