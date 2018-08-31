Popçu Hadise ile kardeşleri, birbirlerine gönderme yapmaya devam ediyor. Para yüzünden kardeşleriyle arasının açıldığı iddia edilen Hadise, geçtiğimiz günlerde instagram'da "Ben tek başına ayakta duran güçlü bir kadınım" cümlesiyle ikiliye taşını atmıştı.
Açıkgöz Kardeşler'den yanıt gecikmedi. Önceki gün de Hülya Açıkgöz, kardeşi Derya ile pozunu paylaşıp altına "Biz her zaman birlikte daha çok parlarız" diye yazdı. İkilinin bu hamlesi ise "Hadise'ye kardeş nispeti" dedirtti.
Açıkgöz Kardeşler'den yanıt gecikmedi. Önceki gün de Hülya Açıkgöz, kardeşi Derya ile pozunu paylaşıp altına "Biz her zaman birlikte daha çok parlarız" diye yazdı. İkilinin bu hamlesi ise "Hadise'ye kardeş nispeti" dedirtti.
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