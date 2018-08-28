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Faka bastılar

Faka bastılar
Güzel oyuncu Simay Barlas, önceki gün sevgilisiyle Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Otel'de görüntülendi. Basına yakalanmamak için sürekli tedirgin halde etrafını kontrol eden Barlas, tüm çabalarına rağmen objektiflerden kurtulamadı.




​DOĞAN SAVAŞ
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