Çeşme’de kavga 2

Kenan Doğulu'nun Çeşme konserinde yine olaylar çıktı. Geçtiğimiz ay Alaçatı'nın en lüks beach'i Spiaggia Grande'deki konserinde kavga çıkan Doğulu, önceki akşam da aynı yerde sahne aldı. Birçok ünlünün akın ettiği konser, güzel başladı ama kötü bitti. Popçuyu ayakta dinlemenin 5 bin TL'ye kadar çıktığı konserde mekan, dolup taştı. Hakan Sabancı ise konseri 20 bin liralık locadan izledi. Sosyetik playboyun tadı, ilerleyen saatlerde kaçtı. Sabancı, önündeki locada eğlenmekte olan bir kişinin kendisine sık sık çarpmasıyla sinirlendi.
UĞURSUZ GELİYOR!
Sözlü tartışmayla başlayan kavga, saniyeler içinde büyüdü. Şişelerin ve bardakların kırıldığı kavgada yumruklar da havada uçuştu. Sabancı'nın dostlarıyla karşı taraftaki kişinin arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla işler çığırından çıktı. İki grup, görevlilerin müdahalesiyle zor sakinleşti. Doğulu konserinde yaşanan ikinci kavga olayı "Çeşme, Kenan'a uğursuz geldi" dedirtti.
HAKAN SABANCI VE ARKADAŞLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Sabancı'nın tartıştığını gören erkek arkadaşları da olaya dahil oldu. Hakan Sabancı ile dostları, diğer grupla birbirine girdi. Gruba bardak ve şişe fırlattığı iddia edilen Sabancı ile arkadaşları, mekanda eğlenenlerin de huzurunu kaçırdı. Sabancı ve dostları, konser bitmeden mekanı terk etti.
TAKVİM ÖZEL
UĞURSUZ GELİYOR!
Sözlü tartışmayla başlayan kavga, saniyeler içinde büyüdü. Şişelerin ve bardakların kırıldığı kavgada yumruklar da havada uçuştu. Sabancı'nın dostlarıyla karşı taraftaki kişinin arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla işler çığırından çıktı. İki grup, görevlilerin müdahalesiyle zor sakinleşti. Doğulu konserinde yaşanan ikinci kavga olayı "Çeşme, Kenan'a uğursuz geldi" dedirtti.
HAKAN SABANCI VE ARKADAŞLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Sabancı'nın tartıştığını gören erkek arkadaşları da olaya dahil oldu. Hakan Sabancı ile dostları, diğer grupla birbirine girdi. Gruba bardak ve şişe fırlattığı iddia edilen Sabancı ile arkadaşları, mekanda eğlenenlerin de huzurunu kaçırdı. Sabancı ve dostları, konser bitmeden mekanı terk etti.
TAKVİM ÖZEL
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