Çeşme karıştı!

günlüksbeach'idüzenlenenkonseri,güzel başladı kötü bitti! Ünlüpopçuyubaşlayıpkadarçıktığı konserinarasındaydı. 4 saat sürenmuhteşem konserigibi sosyete dünyasının birçokünlü ismi izledi. Ünlü şarkıcıyı dinlemekiçin kesenin ağzını açan tatilciler,iseneye uğradıklarını şaşırdı.gibi birçok ünlü isimle sıkıdost olanarkadaşlarıylasözlütartışmaya girdi. Locadakiiki grup arasında bir andabüyüyenGüvenliğinolaya müdahale etmesiyle,neyse ki yaralanan olmadı.