Önceki gün Çeşme Alaçatı'nın lüks beach'i Spiaggia Grande'de düzenlenen Kenan Doğulu konseri, güzel başladı kötü bitti! Ünlü popçuyu ayakta dinlemenin bedelinin 200 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıktığı konserin loca fiyatları ise 10 bin ile 20 bin lira arasındaydı. 4 saat süren muhteşem konseri Ralf-Sanem Tezman, Abdullah-Selin Burnaz, İzzet-Didem Antebi gibi sosyete dünyasının birçok ünlü ismi izledi. Ünlü şarkıcıyı dinlemek için kesenin ağzını açan tatilciler, konser sonuna doğru çıkan kavgayla ise neye uğradıklarını şaşırdı. Oğulcan Engin gibi birçok ünlü isimle sıkı dost olan Murat Karadeniz, arkadaşlarıyla 20 bin liralık locada eğlenirken sözlü tartışmaya girdi. Locadaki iki grup arasında bir anda büyüyen kavga sırasında şişeler kırıldı, bardaklar havada uçuştu. Güvenliğin olaya müdahale etmesiyle, neyse ki yaralanan olmadı.
Çeşme karıştı!
Kenan Doğulu’nun önceki gün Alaçatı’daki konseri, tatsız bitti. Magazin ve sosyete dünyasının akın ettiği konserde iki grup arasında kavga çıktı. VIP locada çıkan kavgaya, mekanın güvenliği müdahale etti
Önceki gün Çeşme Alaçatı'nın lüks beach'i Spiaggia Grande'de düzenlenen Kenan Doğulu konseri, güzel başladı kötü bitti! Ünlü popçuyu ayakta dinlemenin bedelinin 200 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıktığı konserin loca fiyatları ise 10 bin ile 20 bin lira arasındaydı. 4 saat süren muhteşem konseri Ralf-Sanem Tezman, Abdullah-Selin Burnaz, İzzet-Didem Antebi gibi sosyete dünyasının birçok ünlü ismi izledi. Ünlü şarkıcıyı dinlemek için kesenin ağzını açan tatilciler, konser sonuna doğru çıkan kavgayla ise neye uğradıklarını şaşırdı. Oğulcan Engin gibi birçok ünlü isimle sıkı dost olan Murat Karadeniz, arkadaşlarıyla 20 bin liralık locada eğlenirken sözlü tartışmaya girdi. Locadaki iki grup arasında bir anda büyüyen kavga sırasında şişeler kırıldı, bardaklar havada uçuştu. Güvenliğin olaya müdahale etmesiyle, neyse ki yaralanan olmadı.
Etiketler: Kenan Doğulu , Oğulcan Engin , burcu esmersoy , Türkan Şoray , Siren Ertan , Karadeniz
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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