Tina Kunakey, Monica Bellucci'nin eski kocası Vincent Cassel ile evlendi! Tina Kunakey kimdir?

Tina Kunakey ve Vincent Cassel evlendi. Ünlü aktör Vincent Cassel uzun süredir birlkte olduğu ve kendisinden 30 yaş küçük manken Tina Kunakey ile evlenerek dünya magazininde en çok konuşulan haberler arasına girdi. Peki, Tina Kunakey kaç yaşında, nerelidir? 21 yaşındaki Tina Kunakey, modellik yapmaktadır ve Fransa'da doğmuştur. 2016 yılında Biarritz sayfiye beldesinde tanışan Vincent Cassel ile Tina Kunakey 30 yaş farkına rağmen büyük bir aşk yaşadı ve bunu evlilikle noktaladı.