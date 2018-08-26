Tren raydan çıktı!

Yaz boyunca Ege'deki kazık fiyatlı menüleriyle vatandaşın belini büken mekanlar, eğlencede de çifte standart uyguladı. Çeşme'deki 'Tren Beach'te önceki gün utanç verici bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla eğlenmek için Berkay konserine giden türbanlı bir genç kadın, iddiaya göre mekana alınmadı. Yaşadığı şoku "Türkiye'de konser dinlemek için bir beach'e girmek istiyorsunuz; ama kapıda türbanlıları alamıyoruz diye saçma bir muhabbet dönüyor. Rezilsin" notuyla paylaşan tatilciye destek mesajları yağdı. Genç kadına destek veren isimler arasında sosyetik Ceylan Çapa da vardı. Çapa, "Kapalının o ortamda ne işi vardı?" diyen bir takipçiye şu sözlerle ayar verdi:
BERKAY DA İSYAN ETTİ
"Birinin başörtülü olması alkollü mekana girmesine engel değil. Hele ki eğlenmesine hiç değil." Olaya Berkay da tepkisiz kalmadı. Popçu, işletmeye ateş püskürd��: "Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinleyemezse arızanın kralını çıkarırım. Beni ömür boyu istedikleri zaman dinlerler."
Türbanlı gencin mekana alınmamasına tepki gösteren Ceylan Çapa'ya takipçilerinden "Helal olsun" mesajları geldi.
BERKAY DA İSYAN ETTİ
"Birinin başörtülü olması alkollü mekana girmesine engel değil. Hele ki eğlenmesine hiç değil." Olaya Berkay da tepkisiz kalmadı. Popçu, işletmeye ateş püskürd��: "Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinleyemezse arızanın kralını çıkarırım. Beni ömür boyu istedikleri zaman dinlerler."
Türbanlı gencin mekana alınmamasına tepki gösteren Ceylan Çapa'ya takipçilerinden "Helal olsun" mesajları geldi.
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