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Ünlü lı hayranlarının alınmadığını öğrenince dan ateş püskürdü

Ünlü , sahne aldığı mekana lı hayranlarının alınmadığını öğrenince hesabından tepki gösterdi.

Türbanlı hayranları mekana alınmadı! Berkay küplere bindi

Çeşme'de bir mekanda sahne alan Berkay, içeriye kapalı oldukları için alınmayan hayranlarının olduğunu öğrenince hesabından tepki gösterdi.

"HER TÜRLÜ ARIZANIN KRALINI ÇIKARIRIM"

Instagram hesabının hikaye kısmından konuya tepki gösteren ünlü Şahin, şunları söyledi:

"Benim olduğum yerde lı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. Ailemden bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta"

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 10:59
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