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çiçeği

Genç oyuncular ve , gezmeye doymuyor. Yaz başından beri ve ’u gezen çift, şimdilede ise ’de...

Karadeniz çiçeği
Yaz başında gittikleri ABD'de birçok eyaleti gezen Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, ardından da rotalarını Bodrum'a çevirmişti. Aşklarıyla gündemde olan oyuncu çift, bayram tatilinde ise soluğu Karadeniz'de aldı.

Rize'nin yemyeşil yaylalarını gezen Dilan Deniz Çiçek, tarzıyla da Karadeniz kadınlarına uyum sağladı. 23 yaşındaki güzel oyuncunun, sevgilisi ve arkadaşıyla verdiği bu pozunda başındaki puşisi dikkat çekti.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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