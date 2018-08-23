Yol Durumu
  1. Issız istanbul!
  2. Anasının kuzusu

provası

Aşklarıyla magazin gündemini sallayan ve Defne Samyeli, bayramı komedyenin ’daki villasında geçiriyor. Dün havuz keyfi yapan ikiliye, Yılmaz’ın oğlu Kemal de eşlik etti. Bu anlar ‘ yakın’ dedirtti



Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 4 aylık ilişkisi, adım adım evliliğe gidiyor… Son filminin çekimlerine bayram molası veren Yılmaz, aşkını Bodrum Mandarin Oriental'daki milyonluk villasında ağırladı. İkili, önceki akşam da Blue Beach'te baş başa yemeğe çıktı. Bugüne kadar sevgilileriyle paylaşım yapmaktan kaçınan Yılmaz, söz konusu Samyeli olunca, kuralını bozdu.
Etiketler: , , , , ,
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar