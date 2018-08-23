Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 4 aylık ilişkisi, adım adım evliliğe gidiyor… Son filminin çekimlerine bayram molası veren Yılmaz, aşkını Bodrum Mandarin Oriental'daki milyonluk villasında ağırladı. İkili, önceki akşam da Blue Beach'te baş başa yemeğe çıktı. Bugüne kadar sevgilileriyle paylaşım yapmaktan kaçınan Yılmaz, söz konusu Samyeli olunca, kuralını bozdu.
Evlilik provası
Aşklarıyla magazin gündemini sallayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bayramı komedyenin Bodrum’daki villasında geçiriyor. Dün havuz keyfi yapan ikiliye, Yılmaz’ın oğlu Kemal de eşlik etti. Bu anlar ‘Evlilik yakın’ dedirtti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 4 aylık ilişkisi, adım adım evliliğe gidiyor… Son filminin çekimlerine bayram molası veren Yılmaz, aşkını Bodrum Mandarin Oriental'daki milyonluk villasında ağırladı. İkili, önceki akşam da Blue Beach'te baş başa yemeğe çıktı. Bugüne kadar sevgilileriyle paylaşım yapmaktan kaçınan Yılmaz, söz konusu Samyeli olunca, kuralını bozdu.
Etiketler: Cem Yılmaz , Mandarin Oriental , Ahu Yağtu , defin samyeli , Bodrum , evlilik
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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