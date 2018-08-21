Kusursuz fiziğinin yanı sıra duru ve sade güzelliğiyle de beğeni toplayan Yasemin Özilhan, önceki gün yaptığı paylaşımıyla büyüledi. 33 yaşındaki 2 çocuk annesi sosyetik güzel, sıfır makyajlı halini instagram hesabında paylaşarak özgüvenini bir kez daha gözler önüne serdi.
Özgüven paylaşımı
Etiketler: Yasemin Özilhan
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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