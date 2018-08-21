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Hoşgeldin yenge

Hoşgeldin yenge
ABD'deki yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, önceki gün ailesiyle İstanbul'a geldi. Milyonerin Ocak'ta evlendiği Fransız eşi Louise Ulukaya, Boğaz'dan paylaşım yaparak yine 'a övgü yağdırdı. Ülkemize hayran olan Fransız güzele "Hoşgeldin yenge" yorumları yapıldı.
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