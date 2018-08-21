ABD'deki yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, önceki gün ailesiyle İstanbul'a geldi. Milyonerin Ocak'ta evlendiği Fransız eşi Louise Ulukaya, Boğaz'dan paylaşım yaparak yine İstanbul'a övgü yağdırdı. Ülkemize hayran olan Fransız güzele "Hoşgeldin yenge" yorumları yapıldı.
Hoşgeldin yenge
Etiketler: hamdi ulukaya , İstanbul , ‘Hoşgeldin’
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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