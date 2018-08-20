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’de şıklığı

İngiltere’de Türk şıklığı
Dünyaca ünlü modacı Zeynep , yine gururumuz oldu. Pek çok yıldızın gardırobundan eksik etmediği Kartal'ın tasarımları 'nin reyting rekorları kıran TV programı 'ın başarılı sunucusu model 'in tercihi oldu. 42 yaşındaki sunucu, Kartal'ın özel olarak tasarladığı smokin yaka detaylı vücudu saran koyu lacivert tulumuyla göz kamaştırdı.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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