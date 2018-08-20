İngiltere’de Türk şıklığı

Dünyaca ünlü Türk modacı Zeynep Kartal, yine gururumuz oldu. Pek çok yıldızın gardırobundan eksik etmediği Kartal'ın tasarımları İngiltere'nin reyting rekorları kıran TV programı Big Brother'ın başarılı sunucusu model Emma Willis'in tercihi oldu. 42 yaşındaki sunucu, Kartal'ın özel olarak tasarladığı smokin yaka detaylı vücudu saran koyu lacivert tulumuyla göz kamaştırdı.
Etiketler: İngiltere , Big Brother , Emma Willis , Kartal , Türk
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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