Aile saadeti

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile Metin Hara'nın ilişkisi evliliğe gidiyor. Victoria's Secret modeli, önceki gün aşkı ve ailesiyle Miami'de yemekteydi.
Hara; aşkı, annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeniyle geçirdiği keyifli anları da instagram'da paylaştı. Paylaşımına "Gerçek hazine; aile" notu düşen Hara, duvardaki Türkçe 'aşk' yazısına da dikkat çekti.
Hara; aşkı, annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeniyle geçirdiği keyifli anları da instagram'da paylaştı. Paylaşımına "Gerçek hazine; aile" notu düşen Hara, duvardaki Türkçe 'aşk' yazısına da dikkat çekti.
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