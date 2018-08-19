Aile saadeti

yıl aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü Brezilyalı modelileilişkisi evliliğe gidiyor. Victoria's Secret modeli, önceki gün aşkı ve ailesiyleyemekteydi.aşkı, annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeniyle geçirdiği keyifli anları da instagram'da paylaştı. Paylaşımınanotu düşen Hara, duvardaki Türkçeyazısına da dikkat çekti.