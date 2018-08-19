Yol Durumu
  1. Sosyal boykot!
  2. Anasının kızı

Aile saadeti

Aile saadeti
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile Metin Hara'nın ilişkisi evliliğe gidiyor. Victoria's Secret modeli, önceki gün aşkı ve ailesiyle Miami'de yemekteydi.



Hara; aşkı, annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeniyle geçirdiği keyifli anları da instagram'da paylaştı. Paylaşımına "Gerçek hazine; aile" notu düşen Hara, duvardaki Türkçe 'aşk' yazısına da dikkat çekti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar