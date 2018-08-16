Milyonluk jest

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'le evliliklerinin 2. yıldönümü için kesenin ağzını açtı. Şarkıcı, önceki gün eşi için aldığı Mercedes Benz G63 model ciple Nişantaşı'ndaydı.







Direksiyonun başına geçip evinin yolunu tutan Berkay, "Eşime sürpriz yapıyorum" dedi. Bonkör popçunun Özlem Ada Şahin'e aldığı arazi tipi cipin fiyatı ise 350 bin euro yani yaklaşık 2 milyon 400 bin lira.









HALİL ÇİLİNGİR