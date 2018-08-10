Maşallah Sophia

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modasına Sophia Vergara
da uydu.
Dünyaca ünlü
Kolombiyalı
yıldızın önceki
gün instagram'da
paylaştığı
fotoğrafında nazar boncuklu kolyesi
dikkat
çekti.
kalan karakter 1000
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