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Maşallah

Maşallah Sophia
Hollywood'daki 'nazar boncuğu' modasına Sophia Vergara da uydu. Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızın önceki gün instagram'da paylaştığı fotoğrafında nazar boncuklu kolyesi dikkat çekti.

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