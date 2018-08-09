Çöpçüler kralı





Geçtiğimiz gün Bozburun'daki bir koyda çöpleri toplarken görüntülenen sosyetik çift Şebnem ile Celal Çapa'nın ardından bu kez dünyaca ünlü yıldızlar, temiz bir çevre için kolları sıvadı. Aşkları geçtiğimiz yıl Türkiye'de Topshop'un varisi Chloe Green ile 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen Jeremy Meeks, önceki günlerde soluğu yine Bodrum'da almıştı. Önceki gün ise rotalarını Göcek'e çeviren milyoner güzel ile yakışıklı aşkı, 150 milyon dolarlık 'Lion Heart' isimli lüks yatlarında sürpriz bir ismi ağırladı.



Bir süredir Yunan Adaları'nda tatilde olan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, bir günlüğüne Türkiye'ye geldi. Çevreye duyarlılığıyla bilinen dünyaca ünlü şampiyon, teknenin demirlediği koydaki çöpleri görünce hemen kolları sıvadı.