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Milyonluk temizlik

Şebnem ile ’dan alkışlık hareket. Önceki sabah milyonluk yattan inip Bozburun’daki ıssız bir koya giden sosyetik çift, poşetler dolusu çöp topladı


Çevreye olan duyarlılıklarıyla bilinen Şebnem ile Celal Çapa'dan yine alkışlanacak bir hareket geldi. Geçtiğimiz haftalarda tatil için gittikleri Bodrum'da sabah erken saatlerde çöp toplarken görüntülenen sosyetik çift, önceki gün de daha temiz bir Ege için kolları sıvadı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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