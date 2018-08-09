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Çapkınlık deparı

Boşanacağını açıklayan , önceki gün İbiza’da bir güzelle sarmaş dolaştı. Futbolcu, daha önce de başka bir güzelleydi!

Çapkınlık deparı
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, "Affedilmesi mümkün olmayan bir durum nedeniyle boşanacağım" diyerek eşi Sinem Gündoğdu'dan ayrılacağını duyurmuştu.




Yıldız futbolcu, önceki gün İbiza'da bir kadınla samimi şekilde dans ederken görüntülendi.


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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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