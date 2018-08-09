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Şekerci ve çiftinin aşk paylaşımı!

Birlikte görüntülenmekten hoşlanmayan Şekerci ve 'tan aşk fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu , instagram hesabından sevgilisi ve meslektaşı olan Caner Cindoruk ile gittikleri tatilden bir fotoğraf paylaştı. İşte o fotoğraf...

Selin ve Caner çiftinin aşk paylaşımı

Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir meslektaşı Caner Cindoruk ile birlikte. Birlikte görüntü vermekten kaçınan çiftten ilk 'aşk' paylaşımı geldi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 17:00
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