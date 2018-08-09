Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir meslektaşı Caner Cindoruk ile birlikte. Birlikte görüntü vermekten kaçınan çiftten ilk 'aşk' paylaşımı geldi.
Selin Şekerci ve Caner Cindoruk çiftinin aşk paylaşımı!
Birlikte görüntülenmekten hoşlanmayan Selin Şekerci ve Caner Cindoruk'tan aşk fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu Selin Şekerci, instagram hesabından sevgilisi ve meslektaşı olan Caner Cindoruk ile gittikleri tatilden bir fotoğraf paylaştı. İşte o fotoğraf...
Etiketler: Selin , Caner Cindoruk , Selin Şekerci
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