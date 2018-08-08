Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, ikinci bebeklerinin doğumu için bir süredir Amerika'da. Çifti, aile büyükleri ve yakın dostları da yalnız bırakmıyor. 8.5 aylık hamile olan Alkoçlar'ın yanına anneannesi Hülya Koçyiğit de gitti. Düzyatan çifti, önceki gün de Los Angeles'ta Begüm-Adnan Şen ile bir araya geldi. Hasret gideren ekip, bol bol gezdi.
Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın ikinci bebek heyecanı
8.5 aylık hamile olan Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan ikinci bebeklerinin doğumu için bir süredir Amerika'da. Neslişah Alkoçlar'ın yanına anneannesi Hülya Koçyiğit de gitti
Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, ikinci bebeklerinin doğumu için bir süredir Amerika'da. Çifti, aile büyükleri ve yakın dostları da yalnız bırakmıyor. 8.5 aylık hamile olan Alkoçlar'ın yanına anneannesi Hülya Koçyiğit de gitti. Düzyatan çifti, önceki gün de Los Angeles'ta Begüm-Adnan Şen ile bir araya geldi. Hasret gideren ekip, bol bol gezdi.
Etiketler: Engin Altan Düzyatan , Neslişah Alkoçlar , Hülya Koçyiğit , Los Angeles
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