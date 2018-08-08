Yol Durumu
  1. Mustafa Ceceli'nin eski eşi yaşanan olaylardan sonra ilk kez görüntülendi!

ile 'ın ikinci bebek heyecanı

8.5 aylık hamile olan ve eşi ikinci bebeklerinin doğumu için bir süredir Amerika'da. Neslişah Alkoçlar'ın yanına anneannesi de gitti

Bebek heyecanı!

ile , ikinci bebeklerinin doğumu için bir süredir Amerika'da. Çifti, aile büyükleri ve yakın dostları da yalnız bırakmıyor. 8.5 aylık hamile olan Alkoçlar'ın yanına anneannesi de gitti. Düzyatan çifti, önceki gün de 'ta Begüm-Adnan Şen ile bir araya geldi. Hasret gideren ekip, bol bol gezdi.

Etiketler: , , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 21:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar