Kapak savaşı

Dünyaca ünlü iki yıldız arasında 'kapak krizi' çıktı. Rihanna'nın geçtiğimiz ay Vogue dergisi için verdiği çiçekli pozun ardından Beyonce'den de aynı dergi için benzer bir kare geldi.
Rihanna hayranları, Beyonce'yi kopyacılıkla suçladı. Bu arada geçen yıl ikizlerini sezaryenle dünyaya getiren 36 yaşındaki Beyonce, zayıflık çılgınlığına karşı yuvarlak kıvrımlı bedenlerin kabul görmesi ve takdir edilmesi çağrısı yaptı.
Rihanna hayranları, Beyonce'yi kopyacılıkla suçladı. Bu arada geçen yıl ikizlerini sezaryenle dünyaya getiren 36 yaşındaki Beyonce, zayıflık çılgınlığına karşı yuvarlak kıvrımlı bedenlerin kabul görmesi ve takdir edilmesi çağrısı yaptı.
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