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Ailece plaj keyfi

Ailece plaj keyfi
Yaz başından beri Çeşme'ye demir atan Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok... Önceki gün Alaçatı'daki bir plajda annesi ve köpeğiyle keyif süren güzel oyuncu, bu fotoğrafını da instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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