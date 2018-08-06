Yaz başından beri Çeşme'ye demir atan Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok... Önceki gün Alaçatı'daki bir plajda annesi ve köpeğiyle keyif süren güzel oyuncu, bu fotoğrafını da instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu.
Ailece plaj keyfi
Etiketler: Dilara Öztunç
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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