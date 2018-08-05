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Özge’ye her yer podyum

Özge’ye her yer podyum
Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Dostlarıyla bir mekanda sohbet eden Ulusoy; süper mini şortu, beline bağladığı kot gömleği, takıları ve güzelliğiyle podyumdan fırlamış gibiydi...




Halil ÇİLİNGİR
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