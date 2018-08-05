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de kendisi

Modeli de kendisi
Verda Penso, önceki gün kendi tasarımı olan bileklik ve yüzükleri ile böyle poz verdi.



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