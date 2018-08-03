Çakallarla Dans 5'te rol alan Şebnem Dönmez, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Salaş ve rahat kıyafet tercihiyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilere de "Kolay gelsin" diyerek arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.
Mütevazı ve doğal
Etiketler: mütevazi , çakallar dans , şebnem dönmez , Kolay , Nişantaşı
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.