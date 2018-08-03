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Mütevazı ve doğal

Mütevazı ve doğal
Çakallarla Dans 5'te rol alan Şebnem Dönmez, önceki gün 'nda görüntülendi. Salaş ve rahat kıyafet tercihiyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilere de "Kolay gelsin" diyerek arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.
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