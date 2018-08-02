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kavalye

Sevimli kavalye
2017 birincisi Aslıhan Karalar, kısa süreli aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan sonra kendisine yeni bir tatil arkadaşı buldu. 19 yaşındaki güzel, önceki gün Bodrum'da sevimli köpeğiyle işte böyle poz verdi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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