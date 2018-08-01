Keyfi yerinde

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anılan Sadettin Saran,
önceki gün
Kanyon'daydı.
Saran, etrafa gülücük
saçtı.
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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