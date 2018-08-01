Keyfi yerinde

Mustafa Sandal, Emina Jahovic’in boşanır boşanmaz Sadettin Saran’la yakınlaşmasına kuşkulandı. Aldatıldığını düşünen popçunun eski eşinin ağabeyine ‘İhanet ortaya çıkarsa boşanırken ona verdiğim her şeyi geri alır, nafakayı da keserim’ dediği iddia edildi